因應228連假，台中市政府警察局交通警察大隊，預估連假交通尖峰時段09點到21點，並規畫連假期間，執行大重機車勤務，若遇突發性路況，影響區域性交通壅塞，即時出動快達機動疏處勤務，維護道路交通安全與順暢。

警方指出，預估228連假增加返鄉、旅遊及賞花活動等交通需求，將針對轄區高鐵、台鐵、公路車站及高速公路、快速公路、省道疏運路線及熱門景點等周邊重點道路，已規畫員警、義交加強疏導交通複雜路段尖峰時段車流。

警方預估，228連假前1日（2月24日）及最後1日（2月28日）預估將以返鄉及收假返回工作崗位旅次為主，交通疏導規劃重點為高鐵台中站、各鐵、公路車站、高速公路、快速公路、省道疏運路線等交通要道周邊道路。

警方表示，轄區各重點路段（口）將派遣員警、義交加強交通指揮疏導、巡邏掌握交通狀況，若發現交通堵塞，立即通報處置；另假期（2月25日至2月28日）將加強轄區熱門景點、百貨商圈等周邊道路巡邏及交通狀況觀測，期機先、有效紓解旅遊及逛街購物人車潮。

交通警察大隊指出，228連假期間於尖峰時段09至21時，規畫大重機車勤務，遇有突發性路況致影響區域性交通壅塞，即時出動快達機動疏處勤務，有效維護道路交通安全與順暢。

警方提醒，連假期間，民眾出門多利用大眾運輸系統乘載。駕車民眾可下載「台中交通網」APP，除提前掌握市區道路即時路況，並查詢附近停車資訊；如行經壅塞路段，請耐心配合現場人員交通指揮，維護交通安全及秩序。