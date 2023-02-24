日本政府提名為下任央行（日銀、BOJ）總裁的前央行審議委員、經濟學家植田和男（71歲），24日在國會眾議院「議院運營委員會」會議上闡述政策方針。他稱「有必要繼續推行貨幣寬鬆，切實支撐經濟」，並表示「希望創造出工資結構性增長的局面，實現可持續形式的物價穩定」。這是日本政府公布人事方案後，植田首次就貨幣政策正式闡明觀點。他還提到未來對現行的大規模貨幣寬鬆政策作出調整的可能性。

植田是4月8日結束任期的現任行長黑田東彥（78歲）的繼任人選。據日本共同社報導，他在發言伊始，提及黑田推行的將利率控制在極低水平的大規模寬鬆政策，指出「目前的央行貨幣政策是妥當的」。當前物價漲幅雖遠超2％的通膨目標，但植田預測，隨著食品和資源價格高漲的影響緩和，「到2023年度中期將回落至低於2％的水平」。

他就2％的通膨目標指出「要持續且穩定地達成尚需時日」，表示現階段有必要堅持支撐經濟的貨幣寬鬆政策。他還稱，作為任期的這5年「想要最終完成實現物價穩定這一積年課題的任務」。

關於提出「儘快實現」2％通膨目標的政府和央行聯合聲明，植田強調「目前我並不認為需立即調整」。他稱如果通膨目標的實現變得可預見，「就能朝著貨幣政策的正常化邁開腳步」，認為調整寬鬆政策是日後的課題。

日本央行正副行長人事須得到眾參兩院的同意，由兩院「議院運營委員會」分別聽取政策方針，並在全體會議上表決。參議院「議院運營委員會」將在27、28日聽取，若獲兩院同意，植田將在4月9日就任行長。正副行長任期均為5年。