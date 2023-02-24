新北刑大近日獲報，四海幫海驥堂堂主多次指揮小弟，對想脫離組織的成員殺雞儆猴，讓人心生畏懼，甚至追蹤被害人車輛大膽掃射，21日分別逮捕王嫌等4名幫眾到案，依法移送法辦。

警方調查，31歲犯嫌王男為四海幫堂口海驥堂的堂主，雖然平日帶手下吃喝玩樂，但只要成員犯「不忠」大忌，萌生脫離組織的念頭，絕對格殺勿論。王男多次命令手下，以Telegram訊息恐嚇叛逃成員，還在他們駕駛的車輛裝設GPS定位，掌握行蹤，出沒臺北市、彰化縣等地堵人，當街鎖定被害人射擊，行徑相當囂張。

新北市刑警大隊報請士林地檢署偵辦，現場查扣火藥式衝鋒槍一把、子彈59顆、手機5支等證物，全案依組織犯罪、槍砲彈藥刀械管制條例，以及恐嚇、妨害自由、妨害秩序等罪嫌送辦。

新北警自本月13日起，同步執行全國「掃黑、打詐、緝毒」專案行動，績效斐然，至今掃蕩10件43人，查獲9把槍枝。