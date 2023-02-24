知識型Youtuber阿滴8年前創立英文教學頻道，生動幽默的說話風格，至今累積273萬粉絲訂閱，但他其實多年以來異位性皮膚炎纏身，只吃海鮮不吃肉類，實行「海鮮素」的飲食方式，導致PO照跟肉類有關時，常會引來謾罵，近日分享「牛排美食照」又引起爭議，讓他得花時間解釋情況，非常困擾。

22日深夜阿滴在推特放上親手烹飪牛排的照片，開心說道：「越來越會抓完美牛排的timing 了，我都先放到烤箱低溫烤10-20分鐘(看牛排厚度)再下油鍋煎」，並透露是擔任主廚的朋友教的，煮完約需半個鐘頭。從照片中，可見不僅肉的熟度控制得恰到好處，且擺盤經過精心設計，充滿儀式感，大大增添觀看者的食慾。

阿滴曬出的牛排照，看起來非常好吃。(圖/阿滴 Twitter)

不過，由於擔憂酸民再度留言攻擊，阿滴在另一篇推文重申：「然後我講100遍了：我2016到2019為了調整異位性皮膚炎，吃了大約3年的海鮮素，2019後就恢復均衡飲食了」，理性說明真實情況，盼能止住酸民們的悠悠之口。

好在，底下多半是正面反饋，「廚神阿滴！」、「人帥又聰明又會下廚，怎麼忍得住」、「睡前看到這個好罪惡，感覺超香的」、「學起來了，但這時間發這個很母湯，肚子會餓」、「不需要為那些微不足到的人解釋那麼多，真正支持和喜歡您的人會一直都在的！阿滴加油～」。