慧洋今日董事會也通過新船採購案，預計以不高於3,300萬美元（新台幣逾10億元），向名村造船廠增購兩艘高規格散裝貨輪（Handy／40,000 DWT），分別於2025、2026年交船。慧洋累計新造船訂單達13艘。

慧洋今、明兩年分別新增7、4艘新船，均為最新型環保節能船，集團旗下總計140艘船舶，平均船齡約7年。隨環保新規上路，將加速市場上老舊船舶汰換，慧洋看好中長期散裝航運供給缺口，將維持穩定購船政策因應。

受惠散裝航運市況熱絡，慧洋去年合併營收249.1億元，營業利益114.7億元，稅後純益105.7億元，分別年增22％、30％、20％，推升本業營業利益率達46％，創歷史新高，EPS為14.16元。

展望後市，慧洋表示，雖受到通膨、戰爭等因素持續影響，然在原物料運輸大宗中國大陸解封後，對後市仍維持審慎樂觀看法。且在兩大環保新規上路後，散裝將有一定運力供給缺口，公司今年將積極處分營運成本較高的老舊船舶，強化船隊營運效率以挹注未來穩定獲利。