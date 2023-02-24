第13屆中共全國人大常委會決定，免去唐一軍的司法部部長職務，原最高人民法院黨組副書記、常務副院長賀榮接任司法部長。賀榮將成為大陸新組建的司法部首位女性部長，她在去年的中共20大時已升任中共中央委員。

據《網易新聞》指出，現年60歲的賀榮是山東臨邑人，在中國政法大學訴訟法學專業畢業，具研究生學歷，為法學博士。她早年在北京的法院工作，曾任最高人民法院副院長、黨組成員、審判委員會委員，陝西省委常委、省紀委書記、省監察委員會主任等職務。

賀榮2020年4月出任最高人民法院黨組副書記、分管日常工作的副院長、審判委員會委員、一級大法官，在最高法院的排名上僅次於黨組書記、最高法院院長周強。她在去年中共20大時成為第20屆中央委員。

報導說，賀榮曾任北京市高院副院長、黨組副書記。2017年3月出任陝西省委常委、省紀委書記，次年3月調任陝西省委副書記。2020年4月，賀榮重回最高法院任職。