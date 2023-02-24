中央流行疫情指揮中心今天表示，3月1日起實施第十一輪快篩實名制；幼兒及長者免費領取快篩至28日截止，請儘快持健保卡領取。

為因應民眾購買家用抗原快篩試劑之需求，指揮中心宣布自今(2023)年3月1日起，實施第十一輪家用抗原快篩試劑實名制。至於第七輪0-6歲學齡前幼兒及第五輪65歲以上長者免費領取家用抗原快篩試劑部分，將如期至今年2月28日停止領取，請符合該輪資格尚未領取的民眾，儘快持健保卡領取。

指揮中心指出，目前實名制家用抗原快篩試劑貨源穩定充足，維持每輪購買週期1個月，凡是持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，每輪每位民眾可購買1份5劑，購買份數至多可購買6份(30劑)，並可分次(次數不拘)購買(可代購)，讓有需要篩檢族群可以購得每日所需之快篩數量，售價仍為每份(5劑)500元(醫材原則售出，概不退換)。

指揮中心提醒，目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4,290家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，貨源充足，隨到隨買，不用排隊。籲請有需求與符合資格的民眾，可持健保卡至販售實名制家用抗原快篩試劑的健保特約藥局與衛生所購買。相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。

指揮中心亦提醒幼兒家長，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，請勿使用於2歲以下幼童。