在IG上擁有超過79萬追蹤者的莫莉，日前至米蘭時裝周力挺Max Mara2023秋冬大秀，秀上她以2023春夏大地色針織兩截式套裝現身米蘭街頭，裙擺魚尾設計修身又優雅，而莫莉也巧妙地選擇同色系長絲巾點綴俐落的短髮，走在絲巾街頭隨風飄逸，增添些許異域風情，而大地色系的穿搭也點出本季Max Mara的主軸「駝色至上」。

品牌創意總監Ian Griffiths表示，他將18世紀的法國數學、物理、哲學家沙特萊侯爵夫人（Émilie du Châtelet）視為謬思女神，以此建構整體服裝架構，故本季服裝輪廓融入18世紀男女裝輪廓，並以更符合現代的手法呈現，並以沙特萊侯爵夫人譜寫穿越時空的對話，以致敬在動盪的18世紀，在各個領域奮鬥、受到限制的女性們。

莫莉以駝色兩截式套裝出席Max Mara大秀。（摘自莫莉 IG）
莫莉以駝色兩截式套裝出席Max Mara大秀。（摘自莫莉 IG）

由於當時女性排除在科學之外的男性霸權，因此她經常喬裝成男士，潛入僅招待男性的看咖啡館當中;當時女性的服裝包含高聳的假髮、繁複的羽毛飾品、裙撐、緊身胸衣等，在品牌的敘事當中沙特萊侯爵夫人厭惡繁雜的服裝，因此本季改良當時的女性服裝，如古典的束腰以寬版皮帶取代、宮廷禮服經典元素（Watteau back）華托背設計，則運用於軍裝風大衣、宴會禮服裙;同時也融入當時的紳士服裝元素，如柔軟外套、肩披斗篷、單肩披掛大衣等，及取自當時的爵士、軍官等常用元素。

服裝材質方面，除經典的毛茸茸泰迪熊大衣外，毛呢與皮革的、溫暖的毛料與透膚的紗質材質相互碰撞，女性的浪漫氣質;總體而言，本季遊走於古典與現代、性感與知性，模糊性別、時空的界線，整體造型兼具實穿、優雅的氣質。

Max Mara以「駝色至上」為題，將18世紀哲學、物理、數學家沙特萊侯爵夫人視為繆思。（Max Mara提供）
Max Mara以「駝色至上」為題，將18世紀哲學、物理、數學家沙特萊侯爵夫人視為繆思。（Max Mara提供）
本季服裝融入18世紀男女服飾，以現代手法重現。（Max Mara提供）
本季服裝融入18世紀男女服飾，以現代手法重現。（Max Mara提供）
單間披掛大衣的靈感汲取自18世紀軍官。（Max Mara提供）
單間披掛大衣的靈感汲取自18世紀軍官。（Max Mara提供）
Max Mara 2023秋冬系列。（Max Mara提供）
Max Mara 2023秋冬系列。（Max Mara提供）
透膚材質與毛料，再加上腰間皮帶的搭配，為原先剛硬的大衣增添柔美氣質。（Max Mara提供）
透膚材質與毛料，再加上腰間皮帶的搭配，為原先剛硬的大衣增添柔美氣質。（Max Mara提供）
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