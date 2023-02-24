明天就是228連假首日，台中市政府警察局烏日分局日前規畫於假期重要瓶頸點，如高鐵台中站、麗水漁港、大肚磺溪書院、國1王田交流道、國3烏日與龍井交流道、台61線、台74線高架道路等進行交通疏導勤務，同時對112年列冊疑似危險駕駛的28輛車主，指派專人逐一告誡勸導。

烏日警分局24日指出，希望透過強勢提醒，讓投機分子不敢逾越法令規範，有所警惕，也將再配合機動的環警監聯合執法，對囂張的噪音改裝車迎頭痛擊。另，為了有效保護行人、慢車路權，分局於21日至23日自辦交通大執法，共出動58人次警力，告發未禮讓行人及微型電動二輪車違規計38件，希望未來能持續加強執法，守護交通安全。

台中市政府警察局烏日分局24日指出，228假期將針對高鐵台中站、麗水漁港、大肚磺溪書院、國1王田交流道、國3烏日與龍井交流道、台61線、台74線高架道路等進行交通疏導勤務。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

烏日警分局分局長尤啓南表示，行人路權需要所有用路人同心協力維護，尤其經過斑馬線時，放慢速度禮讓行人才是先進國家應有的國民素養，烏日分局會全力且持續打擊違規，維護交通用路安全。同時呼籲用路人，上路前確實檢查車況，專注開車及做好防禦性駕駛，切勿貪圖方便搶快。