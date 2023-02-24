前花蓮市長魏嘉賢屆滿後轉戰當選議員，傳他可能投入區域立委選舉。今天上午魏嘉賢偕同花蓮市代表會主席李振瑋拜會議長張峻，張峻當面勸進魏參選下屆立委，也肯定他在市長任內好政績。為此魏嘉賢表示，當選後積極走訪基層，聽到選多鄉親的心聲，他會審慎評估。

花蓮府會關係持續緊張，議長張峻近日被檢舉涉及佔用山坡地種植檳榔，緊接著又傳出議長選舉疑黑道介入，軟禁議員限制行動，張峻對於外界疑慮一一回應解釋。魏嘉賢說，今天與李振瑋主席拜會議長加油打氣，也就目前縣民期待與需求，以及當前政治局勢與府會關係，進行廣泛意見交流。

魏嘉賢今偕同代表會主席李振瑋（左2）拜會議長張峻。（花蓮縣議會提供）

張峻說，身為中生代的花蓮子弟，都有義務和責任當仁不讓，為花蓮帶來清明和正常的政治環境。張峻盛讚魏嘉賢過去擔任市長的優秀政績，勸進他應更上一層樓，參選區域立委，擴大服務花蓮鄉親。張峻率先強調支持魏嘉賢投入立委選舉。

原國民黨籍魏嘉賢，兩屆市長任期屆滿，無預警登記參選縣議員，遭國民黨考紀會決議撤銷黨籍。魏嘉賢以無黨籍投入，在第一選區（花蓮市）囊括7千多票，衝第一高票當選。選後魏嘉賢與議長張峻等15位無黨籍議員籌組無黨團結辦公室運作，外界認為正是開始醞釀參選立委選熱身賽。

魏嘉賢來自地方政治家族「魏家班」，這次選舉三兄弟魏嘉賢、魏嘉彥、魏鈺晟，分別當選縣議員、花蓮市長和花蓮市民代表，也展現不容忽視的政治能量。

魏嘉賢回應，當選議員後走訪基層拜年，也積極到各鄉鎮聽取鄉親心聲，並關心弱勢，確實不少鄉親勸進與鼓勵，他仍在審慎評估中，如果有進一步會跟外界報告，也感謝議長張峻鼓勵支持。

基層實力紮實的傅崐萁在農曆年後加強服務團隊陣容，擴及各鄉鎮市，讓鄉親隨時都能反映地方需求。對於外傳傅崐萁有意爭取黨內不分區，他為此曾痛斥這是「假議題」，強調明年就要大選，他有很多黨務工作要承擔，接下來要會到全台展開輔選工作，表示國民黨要贏回國家、贏回台灣，更要贏回和平，傅關心當前政治，未談及自己參選問題。