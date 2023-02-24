掛上議會的證件，感覺員警都不敢開單？有男子在新北市三重區三民街上，發現有輛白色休旅車違停在人行道上，並且該休旅車的前擋玻璃內也掛著1張「新北市議會議員助理的車輛證」，男子也酸爆「其實想好好走人行道，但是沒辦法『停車證』放這麼中間，怕別人看不到」；網友也開酸「打電話叫警察來看看後續發展」、「違規都可以這麼明目張膽，真是好大的官威」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」，並上傳3張照片，從照片中可見，新北市三重區三民街上，有輛破百萬的白色BMW休旅車違停在人行道上，一旁正好有公車經過，機車騎士要通過恐怕困難重重，另外1照片可見，有張新北市議會議員助理的車輛證，黏在車內擋風玻璃上；對此，原PO也在貼文寫下，「我其實也想好好走人行道而已，但是沒辦法，『停車證』放這麼中間，怕別人看不到」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「議員助理耶！好大好大」、「打電話叫警察來看看後續發展」、「議員助理就可以違規停車嗎？」、「不意外，議員助理常常這樣違規停車」、「檢舉了會不會被查水表」、「應該要貼出是誰的議員助理！應該會比較容易改善」、「掛上議會的證件，感覺員警都不敢開單了、「違規都可以這麼明目張膽，真是好大的官威」。

男子在新北市三重區三民街上發現1輛BMW休旅車違停，他走近一看發現前擋玻璃掛著議員助理車輛證，酸爆「怕別人看不到？」。（翻攝自臉書爆怨公社）