好市多熟食部販售的「雞肉凱薩沙拉」常被許多人列入必買清單，不過後來價格經過多次調整，讓許多會員捶心肝，認為CP值不如以往，而近日有人發現該產品推出限時優惠，從189元降為155元，趕緊上網發文分享好消息，未料，眾網友見狀仍不買單，直說：「以前塞滿滿，現在吃完還有點空虛」。

好市多熟食區的「凱薩雞肉沙拉」是許多人必買商品之一。（圖／翻攝自好市多官網）

原PO在臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》發文表示，發現熟食區的「凱薩雞肉沙拉」推出限時優惠活動，原價189元現在只要155元，不過到了3月2日後，又會恢復原本的價格。

貼文曝光後，一票網友看了都覺得提不起勁，留言大嘆，「現在漲價又變好少，以前是塞滿滿，現在吃完還有點空虛」、「昨天吃也覺得量不多」、「以前一盒可以分2餐吃，現在一餐吃完還有點餓」、「漲價後都是等到有特價優惠才會買」。

事實上，去年11月好市多的凱薩雞肉沙拉才因為季節關係，將蘿蔓換成萵苣，也因此從189元暫時調降成169元，當時也在網路上掀起熱烈討論，甚至還有人大嘆「跌落神壇」，認為吃起來的感覺大不如前，「萵苣很容易出水，很容易爛爛的」、「花189元，買了一個空虛」、「蘿蔓換成美生菜真的不行」。