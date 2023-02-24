228連假將有4天假期，Big City遠東巨城購物中心舉辦公益捐血、校園藝文、觀光展售等一系列活動，3月1日4樓美食街一次迎來「八色烤肉mini」、「這味泰泰」和「Mrs.Mapo」3個桃竹苗獨家全新品牌，席捲新竹老饕們的味蕾。

巨城指出，2月25日上午9點於1樓中央路廣場舉辦「Big分享愛」捐血活動，首次出動6台巴士號召鄉親募集熱血，完成捐血即可獲得電影票、購物抵用券，現場提供甲狀腺、頸動脈、血糖免費健檢，巨城舞台還有嘉興國小及義興分校合唱團等多個樂團帶來悠揚歌聲樂曲，歡迎熱情民眾踴躍參與。

另，2月26日起連續3天下午2點及4點，1樓室內還有阿MALL見面會與小朋友們挑戰趣味競賽大對決，戶外噴水池廣場則有花式足球籃球特技、炫音氣球人雜耍表演、奇幻魔術師帶來的國際街藝大賞。

巨城4樓「八色烤肉mini」，主打一個人也可以吃韓式烤肉，免出國也能品嘗正宗韓國燒肉。（巨城提供／王惠慧新竹傳真）

館內也帶來新氣象，4樓美食街3月1日一次迎來3個桃竹苗獨家全新品牌，「八色烤肉mini」主打一個人也可以吃韓式烤肉，招牌八色燒肉搭配特製小菜及沾醬，不用花大錢也能享受正宗韓國燒肉美味。

巨城4樓引進超人氣泰式拉麵米線料理「這味泰泰」，再掀排隊人潮。（巨城提供／王惠慧新竹傳真）

「這味泰泰」泰式拉麵米線料理，傳統泰料融合日式拉麵及台式家常風味，超人氣首選東央酸辣椒麻雞米線，濃郁湯頭加上Q彈米線令人垂涎；「Mrs.Mapo」從雲端廚房走到實體店將麻婆豆腐融入燒肉、炸雞等元素，傳統家常菜以全新風貌席捲老饕們的味蕾。

巨城4樓「Mrs.Mapo麻婆豆腐」融入燒肉、炸雞等元素，以全新風貌席捲老饕們的味蕾。（巨城提供／王惠慧新竹傳真）

另外，還有深受年輕族群喜愛的網路社群Dcard原創IP「dtto friends」，離開台北首站即來到巨城5F，超多文創小物以及上百項全新獨家商品釋出，現場還有Q萌造景和主題扭蛋機。

巨城3月份也持續精彩，3月5日清大跨領域科學教育中心主辦的「2023國際女性科學日」科學市集將於噴水池廣場盛大登場，響應211國際女性與女孩科學日、38國際婦女節及314國際數學日，邀請經濟部能源局、國立科教館、台北市立天文館及物理教育學會等全台近30個科學教育單位，透過趣味科學實驗帶領大小朋友體驗科普樂趣。

3月11、12日「潮澎遊 讚FUN巨城行銷展售會」更將帶來特色遊程、旅宿、嚴選美食、在地伴手禮等豐富商品資訊來推廣澎湖觀光，熱鬧活動歡迎全家大小一同享受假日時光。

下載巨城APP數位功能也超方便，逛街購物、累點兌獎、訂位外帶、停車服務一鍵搞定，Big City線上購物單筆滿額抽行李箱、累計滿額還加贈電影票。全館單筆或累積消費滿額即贈美味來店禮、抽治裝購物抵用金，登錄APP「扣點抽獎」區扣10點還有機會抽中沖繩來回機票。

3月10日起APP會員還可天天參加扭扭樂，有機會獲得巨城獨家輕食甜品，更多活動內容歡迎加入巨城粉絲專頁或下載巨城APP，最新資訊掌握不落空。