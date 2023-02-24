大考中心昨公告112學年度大學學測成績，桃園市大華中學高三這屆畢業生共86人，面對學測大考表現優異，交出漂亮成績單。社會科成績近5成、國文科成績達4成以上達到頂標與前標，在數學B、英文與自然科則有3成以上達頂標與前標。

大華中學表示，高三勤班的陳同學與周同學，從國一開始就在大華高中國中部就讀，在老師教導下，參與各種不同競賽屢獲佳績，陳同學更與生物老師合作以「文蟲竺客令」為題，獲得桃園區科展植物學科第一名，代表參加全國科展，榮獲鄉土教材佳作。2名同學準備以3年辛勤保持的好成績繁星推薦牙醫系和醫學系，期待後續傳來佳績，讓她們可完成醫師夢，為社會貢獻一己之力。

賴同學的學測英文、數學A、B均15級分，國、英、數、自4科成績達55級分，將以第二類組陽明交大為首選學校。其他多位當年放棄桃園區會考前三志願選擇直升大華的學子，在六年一貫的課程中均保持良好成績，將有希望在繁星推薦取得台、成、清、陽明交大及中字輩學校的入門票券，成為準大學生。

高三忠班徐同學家住楊梅離校近，但他選擇住宿，在學校規律生活且在考前3個月跟一群同學組成讀書會，連周日都自發性到校自習，4次模擬考不斷進步，放榜總級分達52級分，成為一匹大黑馬，將靠自身實力申請中興與中央的商學院。

大華中學表示，學校環境寧靜清幽，高中部學生多數為國、高中6年一貫直升的孩子，他們在學校培育下，多元課程有趣豐富，為青春歲月增添不少色彩，而學科表現就如同課外活動一樣多彩亮麗。

大華中學提到，校方為每個學生提供不同學習平台，2班同學3年來在快樂環境下學習，彼此像家人一樣，因每屆高中畢業生不多，故學校特別重視學生學習，提供不同個人需求，讓孩子在小而美的環境下自由地往目標前進。 孩子們拿到學測成績後將展開一系列繁星、申請作業，老師們將為每位學子找出個人亮點，讓他們順利展開下一段學習歷程。