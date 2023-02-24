藝人歐陽娜娜是演藝圈著名的星二代，外型清新甜美，還有長年學音樂的獨特氣質，讓她人氣居高不下，近日，她曬出運動美照，短短2天就吸引超過11萬粉絲朝聖。

歐陽娜娜在社群曬出一系列在健身房運動的美照，並表示「2023，養成新習慣中」，只見她換上不同的運動服，頂著素顏的她氣色紅潤，應該是剛健身完，此外她還小露性感，上身只穿粉紫色運動內衣，雖然用外套遮住胸前春光，但隱約能看見她的好身材。

歐陽娜娜好身材全都露。（圖／取自歐陽娜娜IG）

而另一張她在全身鏡前的自拍照，可見她努力的好成果，纖細身材一點沒走樣，短短2天就吸引超過11萬人按讚，「身材越來越好了」、「感覺看到馬甲線了耶，真不錯」、「太自律了」、「努力保持好身材的娜娜最喜歡了」。

歐陽娜娜近年來把事業重心放在大陸，因甜美氣質圈粉無數，參與不少戲劇、綜藝節目演出，不過人紅是非多的她，常受到不少酸言攻擊，對此，她認為不需要特別調適心情，因為有人喜歡就會有人不喜歡，她表示自己有太多事情要做，「美好的一切和要完成的各種目標充滿生活」，所以她不在乎酸言酸語。