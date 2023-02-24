綜觀去年，受到資本市場震盪影響，證券及人壽子公司表現均較前一年遜色，惟銀行子公司受惠於升息循環助力，獲利年成長15.2％，亦帶動集團整體表現。

銀行業務方面，放款全年成長達13.6％，包括企業放款、房屋貸款、外幣放款等業務成長均達雙位數，不論國內外市場均在後疫情時代呈現爆炸性的復甦，在放款表現優異的帶動下，存放比回升至70％以上的水準（70.6％）。房貸去年雖仍呈現大幅度的成長，惟第四季新承作量因房貸利率上揚而略有減緩跡象，後續效應有待觀察。

2月1日美國聯準會（Fed）宣布續升息一碼，幅度雖已趨緩，惟台美利差仍進一步擴大，銀行資金運用重心轉往換匯交易，帶動金融交易利得上揚，去年投資收益較前一年大幅成長74.7％。

核心業務獲利方面，淨利息收入在放款成長帶動下較前一年成長8.5％；手續費收入因全年財管收入疲軟連帶影響，僅成長1.7％。

資產品質方面，因呆帳提存數相對充足，故有零星逾放個案亦不造成太大的影響，去年底的呆帳覆蓋率持續攀升至709.24％，逾放比則維持在0.18％水位，兩者數字均較2021年改善。

今年將迎來疫情趨緩後各項經濟回溫的第一年，產業結構仍在變化中，利率上升循環下，銀行將更著重資產品質的控管。另在波動加劇的資本市場環境下，風險趨避與資產配置需求可望推升財富管理業務的需求，今年具備多元視角的產品將成商機之一。此外，銀行在今年1月成立德國法蘭克福分行，擴展歐盟市場的布局。

整體而言，展望今年後疫情時代，製造業需動態調整庫存與訂單、非製造業的復甦需要產業人力回流與教育訓練，是充滿動態調整的年度，而資本市場看似將觸底反彈，卻仍有若干政治經濟變數，集團仍將審慎以待，確保獲利動能不墜。