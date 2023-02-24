俄羅斯入侵烏克蘭的「特殊軍事行動」持續至今（24日）屆滿一周年。俄羅斯前總統麥德維夫（Dmitry Medvedev）說，俄羅斯絕對會打贏這場戰爭，而且務必盡可能戍守邊境，莫斯科當局為了抵禦威脅，已做好在波蘭邊界一戰的準備。

麥德維夫現任俄羅斯聯邦安全委員會副主席。俄烏開戰這一年來，他的言論日漸激進，並且不吝於表達強烈支持俄羅斯攻打烏克蘭的立場。《莫斯科時報》報導，開戰一周年這天，麥德維夫透過加密通訊軟體Telegram發文喊話：「勝利必將實現。」他說，大家都希望勝利早日實現，這一天必將到來，「我方會奪回屬於我們的領土，為我們的同胞提供可靠的保護」，「因此，達成這項特殊軍事行動所有的目標極其重要」。

麥德維夫強調，「我們要在我國遭受威脅的邊境抵禦，即使是波蘭邊界亦然」，俄羅斯必須「摧毀這片土地上的新納粹主義」。波蘭位於烏克蘭以西，也是北大西洋公約組織的東緣國家之一。

他還說，等到俄軍打贏這場戰爭，莫斯科與基輔之間的協商很可能會更加艱難。

俄羅斯官員屢屢以新納粹主義份子掌控基輔當局、西方國家想毀滅俄羅斯的說詞，為侵略烏克蘭的行為開脫。麥德維夫稱在烏克蘭的俄國士兵是「在我們的土地上恢復秩序、和平與正義」的「英雄」。