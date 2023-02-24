為提升新北市特定寵物業者專業知識及防疫觀念，減少寵物業相關消費糾紛，新北市動保處今（24）日舉辦特定寵物業教育訓練，共350寵物店參加，邀請農委會講解動保法及特定寵物業管理辦法相關規定外；動保處也鼓勵寵物業店家取得寵物CPR認證，把握黃金3分鐘，可在第一時間挽救毛寶貝的性命。

新北市動保處今舉辦特定寵物業教育訓練。（新北市動保處提供）

動保處今年除了在社區、鄰里及公部門推廣寵物CPR外，也請每日照護犬貓寵物業店家學習寵物CPR技術，藉由仿真狗寵物安娜模具，讓每位業者實際操作寵物CPR，經現場按壓檢視正確急救流程，測試通過後，立即發放寵物CPR訓練證明。

動保處獸醫師陳孟姀表示，急救方法不僅僅適用人，也同樣也適用在毛寶貝身上，常見動物因食物噎到、溺水、身體虛弱等發生突然性休克，保握黃金3分鐘施行CPR，可在第一時間挽救毛寶貝的性命，爭取多一點送醫時間，避免憾事發生，為讓寵物多一層保障，近期將會密集召開訓練課程，鼓勵轄內寵物店家取得寵物CPR心肺復甦術訓練證明。

除了寵物CPR課程外，近期因接獲多起民眾檢舉業者籠具不符規定案件，業者因為不清楚飼養犬隻設施設備之規定而遭到裁罰，特別邀請農委會寵物管理科擔任講師，幫助寵物業者了解特定寵物業設施設備等相關規定，以避免業者法規認知錯誤，以訛傳訛而觸法受罰，以符合動物福利。

動保處表示，動物保護及生命教育是新北市政府持續努力精進的施政方向，透過此次教育訓練提升本市特定寵物業者專業知識，協助宣導正確飼養寵物觀念，以減少消費糾紛，並藉由學習寵物CPR專業技能提升新北市尊重生命、愛護動物形象，激發大眾愛護動物情感，共創新北市友善幸福動物城市。