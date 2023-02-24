中國載人航天工程三十年成就展

中國在完成太空站並進入應用與發展階段後，下一步將實施載人太空船登月與建造月球科研站的壯舉。本月24日起在北京的中國國家博物館首次展出新一代載人登月太空船模型供民眾參觀，並同時介紹中國載人航天工程30年發展與成就。

《快科技》報導說，中國載人航天工程是在1992年正式立項實施，到2022年已滿30年，圓滿完成「三步走」戰略任務。所謂載人航天「三步走」任務，是指第1步發射無人和載人太空船，第2步繼續突破載人航天的基本技術，第3步建立永久性的太空實驗室。

報導說，為全面系統面向公眾展示載人航天工程發展歷程和建設成就，載人航天工程於2月24日下午在北京中國國家博物館舉行「逐夢寰宇問蒼穹——中國載人航天工程30年成就展」，展期3個月。

報導說，本次展覽主要展品包括：可步入艙內參觀的天和核心艙1:1模型，太空站組合體1:4模型，長征2號F、長征7號、長征5號B運載火箭、新一代載人運載火箭等模型，還有太空服、神舟13號返回艙、火箭發動機、環控生保設備及飛行任務搭載的黨旗等實物。

其中，新一代載人太空船及月球表面著陸器等未來載人登月主要飛行產品模型更是首次展出。

報導表示， 載人月球探測，是繼太空站工程之後的又一重大航天工程，目前正在開展產品研製試驗及發射場、著陸場等建設工作。未來，中國太空人首次登月後，還將探索建造月球科研實驗站，實現人在月球表面長期生存和月球資源開發利用。

報導引述大陸國家博物館策展工作部設計師劉澤龍介紹說，本次展會觀眾可以「在太空站模型下仰望，體會從地球望向空間站的浩瀚感受，隨後走入核心艙，切身體會天地聯動，仿佛置身太空。」