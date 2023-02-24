嘉義縣民雄鄉5戶勞工家庭，各花數百萬元購買當地一處建案的5棟預售屋，等了2、3年卻遲未交屋，最近有買主赫然發現屋子在裝潢，驚覺建商將5棟預售屋又委託房仲業者銷售，受害者們今天跪下向民代陳情泣訴，痛斥「建商無良，一屋二賣，成家夢碎」。

購屋者向嘉義縣縣員黃啟豪、林淑完等民代陳情，王姓婦人哽咽地說，她將大半輩子省吃儉用的積蓄數百萬元拿來買娘家附近的預售屋，夢想可以就近照顧95歲老母親，天天到案場看蓋房子進度，建商總是說「很快可以交屋」，還催她按期繳款，最近卻看到有工人進出裝修，建商也避而不見，才驚覺不妙。

嘉義縣民雄鄉民眾在建商蓋的預售屋前拉白布條陳情。（廖素慧攝）

鍾姓孕婦說，她即將生產，當初買預售屋就期待在新房子養育孩子，如今滿心期待卻等到一場空，房子被一屋二賣，錢沒了，也沒有新家。

劉炯意律師指出，110年9月保存登記，111年12月移轉給第三人，111年7月間信託給李先生，建商收了5戶千餘萬價金，第2次賣又多賣千餘萬元，來回賺了3000多萬元，希望建商出來面對買屋的消費者。

劉炯意還說，政府立法規定買賣房屋要實價登錄，未登記則罰款，但罰則輕，還有現有法令未規範代書經手預售屋交易也要上網登錄，經查這5棟預售屋是代書業者經手處理，顯示法律仍然不夠嚴謹。

劉炯意認為，政府應更加強建商預售屋交易登錄的相關規範及處罰強度，才能更加強保障消費者的權益。

建商住處有多張郵務送達通知書。（廖素慧攝）

記者循線到鄧姓建商在同一建案的住處按電鈴，無人回應，郵差送郵件也無人開門，門口處貼了數張郵務送達通知書。

嘉義縣政府消保官呂英吉表示，買方可以向縣府提出申訴及聲請調解，本案建商的行為不可取，呼籲建商拿出道德良心，已收取的費用及應賠償的違約金應儘速給付。