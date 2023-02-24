桃市府水務局為整合大溪、龍潭及石門的觀光資源，強化大龍門景點的主題串聯，其中以中庄吊橋串聯大漢溪兩岸，為今年大漢溪重要的景點之一，打造環狀旅遊帶與水岸自行車低碳旅遊新趨勢，營造低碳、永續、循環的觀光風氣。

中庄調整池(左岸)。（水務局提供／蔡明亘桃園傳真）

大嵙崁景觀土丘(左岸)。（水務局提供／蔡明亘桃園傳真）

大嵙崁親水園區(左岸)。（水務局提供／蔡明亘桃園傳真）

水務局表示，中庄吊橋今年1月20日啟用，總長419公尺，為目前全國最長的懸索式吊橋，民眾可漫步橋上欣賞中庄調整池壯闊水景與大漢溪河階的地質景觀，眺望大漢溪河流之美，而吊橋也串聯大漢溪左岸大嵙崁景觀土丘、親水園區、中庄調整池及右岸山豬湖生態園區、月眉人工濕地等景點。

山豬湖生態園區(右岸)。（水務局提供／蔡明亘桃園傳真）

月眉人工濕地(右岸)。（水務局提供／蔡明亘桃園傳真）

至於民眾來此的交通方式，水務局提到，開車可前往月湖路第二停車場及多功能運動公園周邊停車場，左岸也有2處可作為停車空間外，也可利用周邊YouBike站，如右岸月湖路第一停車場及左岸大溪河濱公園等YouBike站。

若要由大鶯路方向進入，可從國道3號大溪交流道，連接員林路及介壽路，介壽路下坡後過三元一街路口紅綠燈，左轉直行大鶯路，車行約3km於大鶯路536巷右轉進入；也可自省道台3線（內山公路）大溪交流道，經武嶺橋至大鶯路口右轉，直行約3公里於大鶯路536巷右轉進入。

欲由月湖路方向進入者，可從國道3號大溪交流道，連接員林路及介壽路，經武嶺橋左轉進入月湖路，經聯絡道路進入月眉人工濕地及山豬湖生態園區；也能由省道台3線（內山公路）右轉進入月湖路，經由聯絡道路進入月眉人工濕地及山豬湖生態園區。