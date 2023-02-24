一名法國婦人遭受性侵後咬斷強暴犯的舌頭，並將其當作證據交給警方。現年57歲的女性在法國亞維儂（Avignon）遛狗時，一名男子開始跟蹤她。該男子據報靠近她，試圖強行擁抱她並且強吻，同時還往她的褲子裡伸出鹹豬手。

據《英國每日郵報》（Daily Mail）24日報導，在激烈的爭鬥後，這起性侵事件發於2月19日凌晨，這位婦人隨即咬斷了性侵犯的舌頭，然後回到家中，隨後她帶著他兒子一起攜帶那塊肉到當地的警察局報案。

警察到達現場後逮捕了該男子，該名男子來自突尼斯，目前非法居住在法國。根據《法國藍》（France Bleu）報導，該男子向警方給出了完全不同的事實版本，他聲稱這個女人屈服於他的魅力，而且是她跳到他的身上。他即將面臨審判，並被要求離開法國。

這起事件與最近在西班牙發生的一起案件類似，該案件中一名女性割斷了企圖強姦她的男子的陰莖。2人原本都來自孟加拉，並在巴賽隆納附近的一間酒吧共事。據稱該男子企圖強姦女性，女性為報復割斷了他的陰莖。

這名女性向警方自首並被捕，而男子被控企圖強姦罪。男子接受了緊急手術，醫生則是試圖重新接回他的陰莖。