桃園地方法院刑事庭前法官蔡政佑，前年因懷疑同事曾姓女法官有婚外情，代為處理公務時使用曾女的電腦，卻查看曾女的LINE對話甚至用手機翻拍，再向桃園地院院長檢舉，豈料只是烏龍一場。曾女發現自己隱私外洩憤而提告，蔡男因妨害秘密遭判刑5月定讞並停止任用2年，民事部分今判賠曾女40萬元。

蔡政佑曾介紹1名巫姓男法務給同事曾姓女法官認識，2020年5月25日中午，曾女因有事暫離辦公室，請蔡代為處理公務，豈料蔡卻藉機使用曾女的公務電腦，觀看她與巫男的LINE的對話紀錄、私密照片等，甚至用手機拍攝下來，蔡男以為2人各有家室，誤認曾女婚外情，便向桃園地院院長檢舉。

院長為此約詢曾女，經調查後發現曾女早已是單身，沒有婚外情的狀況，曾女才驚覺自己隱私外洩、對話紀錄被偷拍，因此便在個人辦公桌內架設微形攝影機暗中蒐證，結果蔡男又在同年6月17日趁辦公室無人，再度使用曾女的公務電腦並偷拍內容，過程都被攝影機拍下，曾女憤而提起告訴。

職務法庭認為蔡男在偷拍時不僅拍攝螢幕上顯示的單一頁面，甚至點進曾女的LINE對話框並翻拍私密照片，意圖窺探曾女私領域活動，其舉動違背職司審判者應具備的高尚人格，知法犯法戕害司法正直、磊落形象，無法讓大眾信任他會依法審判、保障人權，判撤職並停止任用2年。

而曾女另有提出民事求償，桃園地院今天判蔡男須賠償曾女40萬元，自7月16日起至清償日止，按年息百分之五計算利息。