台中市豐原區前空姐李姓女子遭控對公婆家暴，於2021年間買汽油縱火小她7歲的楊姓丈夫，導致楊男送醫治療45天後仍宣告不治，李女被台中地院判刑15年，近日台中高分院宣告仍依殺人罪判處15年徒刑，可上訴。

檢警調查，46歲李姓前空姐與丈夫因愛鳥相識、相戀，交往5個月後結婚；李女曾於臉書社群控訴，公婆知道她比丈夫大7歲後，婚後遭公婆霸凌與刁難，還被婆婆咬傷手臂、潑辣椒油等等，還讓網友公審。

檢警調查，李女於2021年3月11日清晨與楊姓丈夫發生口角，李女憤而縱火，導致丈夫全身80％的面積二度灼傷，經搶救45天後仍宣告不治死亡，李女訊後依家暴殺人罪嫌起訴。

判決書指出，李女遭控對婆婆勒頸、腳踹及砸毀物品、威脅縱火燒房子等等暴力行為，公婆聲請家暴保護令獲准，台中地院於2021年3月9日核發，也引發李女心生不滿。李女事後辯稱「只是想嚇嚇他」，並無殺楊姓丈夫犯意，還說她因此灼傷，自行拿滅火器撲滅住處火勢。

判決書表示，李姓女子涉嫌對楊姓丈夫澆淋汽油點火，楊男送醫治療45天後仍不治身亡，台中地院將李女依殺人罪判刑15年，台中高分院近日宣告，李女仍依殺人罪判處15年徒刑，可上訴。

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