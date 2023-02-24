對於外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄拜訪位於維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）的「美國在台協會」（AIT）總部，並留下開心揮手、滿臉燦笑的照片。前大使介文汲質疑，看到這兩位笑得這麼高興，智慧何在？

外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄於美國時間21日，進入位於維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）的「美國在台協會」（AIT）總部，與美國副國務卿雪蔓、白宮印太事務協調官康貝爾等美方涉台事務官員，就國安議題舉行會談。吳釗燮與顧立雄並且向媒體開心揮手，滿臉燦笑。

前立委郭正亮23日在直播節目《亮劍台灣》指出，吳釗燮和顧立雄進入AIT在北維吉尼亞的阿靈頓總部，這是空前的事情，民眾也會很高興，但也不要吹牛說到了華盛頓特區。

前大使介文汲今（24）日在《新聞大白話》認為，看到這兩位笑得這麼高興，智慧何在？他們負責台灣2300萬人身家財產安全，現在稍微給一點甜頭，就樂不可支？這就跟嘉蘭尼克森（Garland Nixon）講的一樣，這些人把台灣人民放在強權的原爆點上，還這麼高興！智慧何在？

介文汲直言，這些人腦袋被意識形態綁架了，這樣台灣就可以獨立嗎？美國人會打仗幫台灣完成獨立嗎？這跟美國人有什麼關係？真的打起來，這些人不會留在台灣，剩下的人就跟烏克蘭老百姓一樣被遺忘！