隨著全球疫情逐漸平穩、國門陸續開放，鑒於觀光客漸漸回流，新北市觀光局自25日開始，結合九份傳統的火把節，舉辦「九份紅燈籠祭」活動，24日晚間舉行點燈儀式，希望能夠藉由228連假期間，帶動九份當地的觀光人潮。

新北市政府觀光局24日舉辦九份紅燈籠祭的點燈儀式，希望能夠藉此在疫情穩定後，吸引更多國際觀光客看見九份這個最美山城。（新北市政府觀光局提供／張志康新北傳真）

新北市副市長謝政達在點燈儀式中表示，九份原本就有「持火把巡山祈福」的傳統習俗，用以祈求財富運勢。但考量火把的安全性，再加上九份商圈早已以紅燈籠聞名於世，便將這項習俗稍做修改，希望延續火把節祈福的傳統，結合九份紅燈籠的祝福意涵，重新打造「九份紅燈籠」品牌。

另外，這次的九份紅燈籠祭中，主辦單位也特別在五番坑公園設置「圓滿長長久九」打卡裝置，除了懸掛象徵「平安、光明、團圓」的九份紅燈籠外，還有與瑞芳結為姐妹市的日本香川縣琴平町致贈，代表琴平町的金色燈籠，象徵雙方深厚的友誼跨越兩座城市。點燈儀式現場更播放來自日本香川縣琴平町的影片，為「九份紅燈籠祭」活動捎來溫暖的祝福。

新北市議員林裔綺表示，「九份紅燈籠祭」已經籌備很久了，每到元宵節，人們總說「北天燈、南蜂炮」，但她認為九份不僅是台灣最美的山城，還可串遊東北角沿海，足可吸引許多國際觀光客，因此整合了紅燈籠及火把節與九份一帶的文化及歷史氛圍，希望能夠讓國際觀光客更能認識台灣、認識九份。

「九份紅燈籠祭」以五番坑公園、金山岩、昇平戲院前廣場及九份老街週邊為主要活動場域，分別設置不同主題的燈籠造景打卡點。除了五番坑公園外，金山岩是在地有名的月老廟，為了讓廟宇瀰漫浪漫的祈福氣氛，因此以代表愛情的粉紅色為基底，設計「珍愛結好緣分」愛心互動裝置。結合手機燈光調色盤軟體，遊客可以設計出獨一無二的燈籠色彩，創造更多浪漫時光並結下好緣份。

「九份紅燈籠祭」點亮昇平戲院前廣場。（新北市政府觀光局提供／張志康新北傳真）

昇平戲院為新北市最老的戲院，曾見證過在地繁華的歷史痕跡，這次也重新設計昇平戲院前廣場的景色，在廣場上方拉起璀璨燈籠海，塑造具有九份特色的紅燈籠意象。

另外，在豎崎路上的小公園也佈置「祈福許願牆」讓遊客懸吊祈福卡，遊客可於活動期間至九份商圈服務中心(新北市瑞芳區豎崎路15號)索取祈福卡，寫下祝福與願望，九份商圈服務中心開放時間為每日上午10時至晚上6時。

新北市政府觀光旅遊局也呼籲欲前往九份欣賞紅燈籠的民眾可多加運用大眾交通運輸工具前往。更多「九份紅燈籠祭」相關訊息請上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客臉書粉絲團查詢。