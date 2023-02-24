112學年度大學學測成績23日公布，華梵大學今年推出優渥的新生獎學金方案，符合3大條件就能獲得「覺之教育獎學金」十萬元，相當於時薪1250元。解決經濟弱勢青年的就學困境，也成功吸引成績優異的學子就讀。

想拿到十萬元獎金，首先你必須是華梵大學大一新生，一年參與校園服務時數80小時，還要符合基本成績、到課率等門檻。截至目前，該校已發出近2千2百萬元覺之教育獎學金，共近五百人次獲得。

華梵大學表示，一學期維運40小時，等於一週僅需花2小時進行校園服務，對學生來說負擔不會太重；此外，若單純以一學年服務80小時、獎學金十萬元換算，時薪高達1250元，比坊間任何打工的CP值來的高，更幾乎等同於大一學雜費全免。至於大二至大四也有其他類獎學金可供申請，如「創新共學獎學金」最高等同學雜費額度。

華梵大學以設計領域聞名全國，特別重視實務教育，校長林從一表示，校內設有百工學堂與藝術村等30餘個主題工坊，提供學生從創意發想、生產製造，到行銷管理的紮實訓練，透過老師手把手的師徒制教學，練就一身好技藝，提升就業競爭力。