美中科技對抗不斷升級，拜登政府持續擴大對華出口管制力道，然對韓國而言，大陸是其最大貿易夥伴，雖然獲得美國的一年豁免權，但前景還是充滿不確定性，當被問到韓國企業一年的許可到期後會如何時，美國官員周四（23日）透露，美國計畫限制韓國企業在大陸生產的先進半導體技術，以確保技術不為大陸所用。

韓聯社報導，美國商務部次長艾斯特維茲（Alan Estevez）周四表示，美國與在大陸生產半導體的韓國企業密切合作，盡可能減緩出口管制對其在大陸業務的衝擊。

美國去年10月將對大陸出口管制擴及超級電腦、人工智慧及軍事等關鍵領域，只要是美國公民、企業及機構，若沒有許可證則不得幫助大陸進行上述關鍵領域半導體研發或生產。

此外，美國給予韓國企業為期一年的許可，允許其在今年10月7日截止日前，能夠繼續在大陸營運。只是艾斯特維茲被問及，若許可證到期後，接下來會怎麼做？他回答，「可能會對企業在大陸發展的半導體技術設限」。

艾斯特維茲說，半導體是科技的核心，需要遏止對手取得美國技術，又用這些技術對美國造成威脅。

艾斯特維茲補充，美國正與韓國公司進行深度對談，協助減緩其業務的影響。他說，「我們彼此透過合作確保盟國的公司不會受到傷害，同時打擊大陸發展能力，以防其對我們的威脅」。