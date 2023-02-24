近期傳出原住民族地區、離島地區及長照偏遠地區照顧服務員，擔心今年領不到獎勵津貼和交通津貼，全案經立委傅崐萁服務處即時向衛福部爭取並反映，終獲衛福部正面回覆「強調將會延續，並末有政策調整」，將俟獎助基準公告後再正式函知各地方政府依規定辦理。

立委傅崐萁服務處表示，近期接獲花蓮縣長照從業人員陳情，偏鄉的居服員在個案間的轉場距離相當長，有時翻山越嶺情況也不算少見，因此迫切需要交通津貼與偏遠加給來保障居服員生計，更擔心後續長照機構若入不敷出，最直接影響就是偏鄉需要照顧服務使用者權益。

為照顧偏鄉、離島長照第一線發聲，，傅崐萁爭取照服員應有權益。(戴志揚翻攝)

為照顧偏鄉、離島長照第一線發聲，，傅崐萁爭取照服員應有權益。(戴志揚翻攝)

由於目前衛福部尚未將長照基金獎助基準計畫書及公文送至相關縣市，高達兩億的補助，致使地方政府暫不撥付該津貼，嚴重影響長照居家服務員生計，自本月開始每人每月平均少6000元薪資，以花蓮縣而言，直接受到衝擊的居服員就高達3000多人。

立委傅崐萁台北辦公室經向衛福部反映，爭取 112年長照發展獎助居家服務至原住民族地區、離島地區及長照偏遠地區照顧服務員獎勵津貼和交通津貼，每人每月最高各3千元之獎助，希望衛福部及相關單位能夠體恤民情，照顧偏遠地區的民眾及長照從業人員。

為照顧偏鄉、離島長照第一線發聲，，傅崐萁爭取照服員應有權益。(戴志揚翻攝)

衛福部回覆立委傅崐萁辦公室指出，強調「衛福部將會延續，並末有政策調整」，因本部112 年長照基金獎助基準尚未公告，故有可能部分地方政府「暫」不發放部分，將俟獎助基準公告後，即時函知全台地方政府依規定辦理，此部分於上週業已收到計畫書公文，並且公告予相關單位周知，同時也讓基層從業人員能夠安心工作，穩定生活。

此外，依相關規定，原住民族地區、離島地區及長照偏遠地區提供服務者，得免編列自籌經費3%配合款，也為縣政府省下大約八九百多萬元的自籌經費。

花蓮縣長照協會理事長黎光耀說，今天得悉立委傅崐萁及服務團隊的努力表達深深地感謝。不僅為照顧偏鄉、離島長照第一線發聲，並且爭取照服員應有權益，共同貫徹長照2.0政策，深化照顧原鄉福祉。