桃園市一名62歲羅姓老翁23日下午前往平鎮區環南路某銀行欲辦理大額提款，行員關懷提問時發覺有異，立即聯繫員警到場協助，經過員警及行員不斷勸說，老翁才恍然大悟自己陷入詐騙陷阱，事後感謝行員與員警幫他守住積蓄。

平鎮警分局宋屋派出所長鄭榮捷表示，家住中壢區的羅翁，日前在網路結識一名自稱是土地開發商的女業務，佯稱可透過投資土地賺取高額獲利，老翁以為自己找到發財方法，不疑有他前往銀行，準備將自己積蓄投入致富。

老翁昨下午拿著存摺及印鑑跑到銀行準備提領帳戶內的300萬元，但在填寫提款單時，不斷說電話，且面對行員的關心提問完全置之不理，行員見狀除了技巧性拖延時間外，也趕緊通知警方到場協助，一起加入勸說老翁行列。

起初老翁仍是深信不疑，執意投資發財，但在行員及員警的勸說之下，員警並向老翁解釋詐騙集團利用「假投資」詐騙案例後，老翁才了解自己遇到詐騙，老翁也不斷的感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住積蓄。