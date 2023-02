韓國最長壽男團「神話(SHINHWA)」出道24年推出的首個子團「神話WDJ」,由李玟雨、金烔完、JunJin組成,團名也是從3人的名字各取一個英文字母來代表,平均43.6歲,去年年底推出的迷你專輯《Come To Life》大獲好評,他們也將於4月8日與台灣神創們見面,因為是子團成軍後的海外首場,內容更有別於去年底在韓國首爾舉辦的演唱會,將會有粉絲互動環節,此外會後的福利也相當精彩。

「2023 SHINHWA WDJ FANPARTY COME TO LIFE in TAIPEI」將於4月8日在台北國際會議中心(TICC)登場,門票將於3月18日(六)上午11點11分於火星售票系統正式開賣,票價為VVIP $5800/ VIP $5600/A區 $4600/B區 $3600/C區 $2800 (全區對號入座),只要購票入場都可獲得「活動海報」以及「紀念小卡」,購買A區以上的觀眾都可以「觀看彩排」、「HI BYE」之外,還可以抽「簽名海報」、「簽名韓版專輯」、「簽名拍立得」等獎品。更多詳情可洽主辦單位大藝未來國際有限公司官方臉書或IG。

B.I提前錄製影片喊話台灣粉絲。(華藝娛樂提供)

另外,「iKON」前隊長B.I(金韓彬)也宣佈將於3月12日在台北國際會議中心(TICC)舉辦「B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L : THE HIDDEN STAGE IN TAIPEI]」演唱會,他不忘在百忙中錄製了一段「務必!在那裡!」的超霸氣小語給所有ID(官方粉絲名),大喊:「HI!TAIPEI!我是B.I,3月12日我將在台北舉辦[L.O.L : THE HIDDEN STAGE]演唱會,準備了許多舞台,請大家務必期待,務必!在那裡!見到大家!SEE YOU SOON!」同時承諾會帶來最棒的表演內容。

他俏皮地說:「對我來說,每首歌都是別具意義與特別的,例如〈BTBT〉、〈Flame〉與〈Keep me up〉等都代表著我一個成長的歷程,無法抹滅,至於到時會不會唱,我可以賣個關子嗎?因為我想讓當天來的ID第一個知道!但偷偷提示…不會失望的!」而這次演唱會票價訂為VIP $5600/A區 $5200/B區 $4200/C區 $3200/身障席 $2800元,也祭出滿滿的福利,將有近800位幸運ID可搶先看彩排、近750名ID可參加團體合照、超過100張的簽名海報,還有VIP區與A區享有B.I本尊親自歡送賦歸的福利!更多詳情請上華藝官方臉書查詢。