韓國最長壽男團「神話（SHINHWA）」出道24年推出的首個子團「神話WDJ」，由李玟雨、金烔完、JunJin組成，團名也是從3人的名字各取一個英文字母來代表，平均43.6歲，去年年底推出的迷你專輯《Come To Life》大獲好評，他們也將於4月8日與台灣神創們見面，因為是子團成軍後的海外首場，內容更有別於去年底在韓國首爾舉辦的演唱會，將會有粉絲互動環節，此外會後的福利也相當精彩。

「2023 SHINHWA WDJ FANPARTY COME TO LIFE in TAIPEI」將於4月8日在台北國際會議中心（TICC）登場，門票將於3月18日（六）上午11點11分於火星售票系統正式開賣，票價為VVIP $5800／ VIP $5600／A區 $4600／B區 $3600／C區 $2800 (全區對號入座)，只要購票入場都可獲得「活動海報」以及「紀念小卡」，購買A區以上的觀眾都可以「觀看彩排」、「HI BYE」之外，還可以抽「簽名海報」、「簽名韓版專輯」、「簽名拍立得」等獎品。更多詳情可洽主辦單位大藝未來國際有限公司官方臉書或IG。

B.I提前錄製影片喊話台灣粉絲。（華藝娛樂提供）

另外，「iKON」前隊長B.I（金韓彬）也宣佈將於3月12日在台北國際會議中心（TICC）舉辦「B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L ： THE HIDDEN STAGE IN TAIPEI]」演唱會，他不忘在百忙中錄製了一段「務必！在那裡！」的超霸氣小語給所有ID（官方粉絲名），大喊：「HI！TAIPEI！我是B.I，3月12日我將在台北舉辦[L.O.L ： THE HIDDEN STAGE]演唱會，準備了許多舞台，請大家務必期待，務必！在那裡！見到大家！SEE YOU SOON！」同時承諾會帶來最棒的表演內容。

他俏皮地說：「對我來說，每首歌都是別具意義與特別的，例如〈BTBT〉、〈Flame〉與〈Keep me up〉等都代表著我一個成長的歷程，無法抹滅，至於到時會不會唱，我可以賣個關子嗎？因為我想讓當天來的ID第一個知道！但偷偷提示…不會失望的！」而這次演唱會票價訂為VIP $5600／A區 $5200／B區 $4200／C區 $3200／身障席 $2800元，也祭出滿滿的福利，將有近800位幸運ID可搶先看彩排、近750名ID可參加團體合照、超過100張的簽名海報，還有VIP區與A區享有B.I本尊親自歡送賦歸的福利！更多詳情請上華藝官方臉書查詢。