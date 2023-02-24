不少台灣人都有騎機車環島的夢想，近來就有女網友在花蓮海邊捕捉到讓人感動的身影，一名「抗癌環島中」的男子獨自遠望大海，背後的板子還寫下「癌症不會打敗我！」雖然只有短短幾個字，卻讓6.2萬名網友看了感動按讚，而當事人竟也在留言串裡發聲，樂觀的口吻及態度，再度引發網友迴響。

原PO在臉書粉專《騎車環島趣》上傳一張照片，並定位在花蓮的親不知子天空步道，只見一名男子坐在板凳上遠眺大海，一旁放了一杯咖啡以及一頂安全帽，不過真正引人注意的是他背後的板子，上面寫著「環島中、抗癌中，癌症不會打敗我！」

板子上寫著「癌症不會打敗我」，讓不少網友看了都感受到正能量。（圖／網友提供）

貼文曝光後，引來超過6.2萬網友按讚朝聖，並替他加油打氣，「加油！祝福抗癌成功」、「環島繞了一圈說不定心境變好，病也不藥而癒」、「我在白沙屯好像有見過你」、「人生為自己而活！勇敢下去才能為別人而活」、「明天我也要出發，同為癌友，一起加油」、「活在當下，想騎車就去吧，祝福你抗癌成功」。

而當事人也出現在留言串中笑說，「哈哈！是我啦」，並透露被拍攝的當下已是環島第四天，正悠哉地欣賞海邊風光，同時也感謝大家的加油打氣。沒想到留言一出，不少人都被他樂觀的口吻感動，甚至引來2千多人按讚，直說：「雖然我不認識你，但是我替你加油」。