桃園市元智大學出版《雙溪行旅 追尋中壢》，透過此書追尋中壢文化史以及城市發展脈絡，呈現多樣族群的文化風貌。校方表示，元智所在地在漢人初來拓墾時，看見密密麻麻的白鷺鷥，因而將此地命名為「白鷺厝」。往南因地形落差有一條龐大的湧泉帶，造就北台灣最多的浣衣池和大規模埤塘、水圳及交雜間錯的漳、泉、客、原、外省、穆斯林聚落，形成文化多元、族群繁複的走廊。

元智大學通識教學部出版雙溪行旅專書，透過此書追尋中壢文化史，呈現多樣族群的文化風貌。（元智大學提供／蔡明亘桃園傳真）

通識教學部主任梁家祺指出，元智大學通識教學部2017年創立桃園文化廊道工作隊，圖騰與名稱採用白鷺鷥（Egret）意象，與學校所在地歷史文化發展緊密結合。且Egret的意涵是「ExploreGuide Research and Educate for Taoyuan」，表述工作隊的使命為桃園在地的探索、導覽、田調與教育。

梁家祺說，工作隊為教育部啟動的大學社會責任實踐計畫掀起序幕，2018年第一期「桃園文化廊道－導覽＊綠社＊關懷」，分成導覽培力、綠社食育、在地關懷3面向執行。2020年接續的「桃園文化廊道－導覽＊記錄＊共生」，以文化導覽、田調記錄、扎根共生3計畫落實，不斷在基礎上增添成果，逐漸呈現桃園文化廊道完整樣貌。

元智大學同學參加「在地生活記憶」路線於中壢中平路故事館前合影。（元智大學提供／蔡明亘桃園傳真）

元智大學通識教學部深知在地歷史文化的重要，期許讓學子了解自身文化並產生認同，透過USR計畫舉辦活動、開設在地文化課程，培訓青年導覽員，發掘屬於桃園的故事；訓練學生在實踐場域投入田野調查，成果以多元形式呈現，建立在地知識資料庫；設置文化交流據點，將人才與資源引進實踐場域，創造城鄉、產學、文創新價值，向扎根社區與理解共生的永續發展目標前進，希望年輕人對在地有更多關懷與行動。

這本《雙溪行旅追尋中壢》以在地多元文化課群每學期舉辦的聯合校外教學「雙溪行旅：中壢老城區」為藍本，將中壢在地文化和過往歷史譜成6條各具旨趣的導覽路線，分別為中壢新街城堡見證之旅、多元宗教文化尋訪之旅、在地生活記憶體驗之旅、舌尖上的中壢品味之旅、以文吟社漢詩創作之旅、生命關懷與環境教育探索之旅，未來學生可帶著這本參考書，走訪老街溪和新街溪沿岸，發掘中壢發展脈絡，探訪保存至今的各類文化資產。

梁家祺分享，除導覽路線景點整理，書中對中壢歷史的另類詮釋、3次中壢事件的詳述、以文吟社的文學樣態、老街溪掀蓋整治的歷程描繪等，生動連結古今，相信能為想了解「澗仔壢」文史與演變的夥伴，提供深具參考價值的史料。大學不僅是學術研究與人才培育基地，更應以提升文化、服務社會、促進國家發展為宗旨，扮演地方智庫，投入深耕在地產業、文化、城鄉等發展議題，期許未來能匯集更豐沛資源，呈現桃園文化廊道上多樣族群的文化風貌。