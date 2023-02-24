國民黨主席朱立倫24日輔選南投縣立委補選候選人林明溱，陸續參拜竹山正覺寺、竹山三元宮，並前往竹山菜市場、集集鎮掃街拜票；對手蔡培慧則在竹山鎮、名間鄉舉行長照座談，允諾打造長照零距離的友善環境。

林明溱在朱立倫、南投縣議員游顥等人陪同下徒步拜票，鄉親熱情支持。（楊靜茹攝）

林明溱上午在朱立倫、南投縣議員游顥等人陪同下，先後到正覺寺、三元宮等寺廟參拜，並在竹山菜市場徒步拜票，下午則在朱立倫、集集鎮長吳大村等人陪同下掃街，鄉親熱情比出2號手勢，表達他們的支持。

朱立倫接受媒體聯訪表示，民進黨這次用盡全黨力量，並使出抹黑等招式，痛斥「民進黨不抹黑就不會選舉，讓大家看不下去」，國民黨籍直轄市長、立法院黨團也會動員輔選，明天起，台北市長蔣萬安等、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人都會到南投為林明溱輔選，歡迎每一名好朋友透過電話、簡訊、直接到南投等方式幫林明溱助選。

蔡培慧辦理長照座談會，強調228連假期間副總統賴清德會到南投輔選。（蔡培慧競辦提供／楊靜茹南投傳真）

民進黨候選人蔡培慧則在名間鄉、竹山鎮辦理長照座談會，並訪視秀林社區關懷據點。蔡培慧表示，228連假期間，副總統賴清德25至27日、連續3天在南投，上午陸續到竹山鎮、名間鄉、水里鄉、集集鎮、鹿谷鄉參拜宮廟祈福，傍晚則出席各地造勢晚會，歡迎鄉親一起來「顧南投、做伙拚」。