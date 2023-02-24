韓國首次以「團隊賽」展開的偶像選秀節目《Peak Time》，重新賦予已經出道過，卻沒能成功的無名寶藏男團再次獲得舞台的機會，上演一場激烈的「男團生存戰」。最新一集展開「第一回合」團體對抗賽，但評審之一的WINNER成員宋旻浩突然宣布退出節目：「我必須要去一趟（指入伍），預計會有2年的空白期。」還霸氣又搞笑地向參加選秀的男團下戰帖，「究竟這之中會有哪些人急起直追，威脅到我的位置，我在入伍期間會拭目以待的！」

經過「生存回合」晉級的隊伍展開「第一回合」的團體對抗賽，由2個團體以同首主題曲進行PK，獲得4位以上評審「PICK」就能勝出，可獲得投票數的加乘獎勵，這次對決主題有刀群舞、清涼感、惡童、SOLO、性感風格。其中13點（原團名：BAE173）與14點（原團名：GHOST9）團體的SOLO競演讓評審陷入糾結，朴載範、宋旻浩崩潰直呼「太難選」要求棄權，主持人李昇基直呼：「不能棄權！」朴載範秒回：「那我退出節目！」宋旻浩也附議，李昇基笑回：「只有入伍才能退出節目！」圭賢則搞笑說：「那我會留下來！」

兼差男團VANNER首次嘗試性感曲風，再度獲得全數評審「ALL PICK」通過。（LINE TV提供）

此外，在「生存回合」以精湛演出獲得評審「ALL PICK」的11點「兼差男團」（原團名：VANNER）首次嘗試性感曲風，演唱MONSTA X的 〈Love Killa〉與上次活力又清爽的風格有極大反差，精彩的舞台演出再度獲得評審團「ALL PICK」全數通過，朴載範更大讚：「真的太神奇了， 這些人才居然在辣炒年糕店、咖啡廳打工， 幸好有《Peak Time》這個節目 ，如果活著不認識你們，真的很可惜！」至於對手則是從「一人團體部門」組成的企劃團體「TEAM 24：00」，成員包含二代偶像B.A.P文鐘業、B.I.G熙都等5位成員，可惜因團體缺乏默契發生失誤，敗給11點團體。

《Peak Time》每週四早上10點LINE TV獨家跟播韓國。