大樂透今（24日）晚開獎，目前已經連續9期槓龜，頭獎尚未有幸運兒抱回家，累積頭獎金額上看3億。

第112000028期大樂透24日晚間開出，獎號分別為15、38、39、40、45、48，特別號02。

實際獎號以台彩公布為準。