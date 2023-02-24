連假前對獎！頭獎3億大樂透開獎 中了提早退休 20:532023/02/24 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透開獎。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透今（24日）晚開獎，目前已經連續9期槓龜，頭獎尚未有幸運兒抱回家，累積頭獎金額上看3億。 第112000028期大樂透24日晚間開出，獎號分別為15、38、39、40、45、48，特別號02。 實際獎號以台彩公布為準。 台灣大董事會朝合併台灣之星方向發展 合併金額傳砍價85億元 輝達唱旺 外資百億買超歸隊 改編電影《宋家皇朝》 大阪大學話劇團演出宋家三姐妹 #大樂透 #台彩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電360萬年薪挖角消防員？爆兩線四星副大隊長也出走 14:192023/02/24 財經 大台北瓦斯抓漏氣！挖分隔島害死2頭老樟木賠北市44萬 12:052023/02/24 社會 兩岸民間交流 兩會後密集啟動 04:102023/02/24 話題觀察 3月麥浪來了！ 大雅小麥文化節3／4登場 17:522023/02/24 寶島 亞旭MWC 2023推5G生態系 提供企業專網解決方案 14:332023/02/24 財經 《通信網路》台灣大今年拚EBITDA成長 資本支出拍板128億元 17:392023/02/24 財經 3個月漲2次！台南必比登「大勇街無名鹹粥」變貴原因曝 16:452023/02/24 生活 女易焦慮長期便秘 赫見大腸緊成一團 15:292023/02/24 健康 《通信網路》台台併在商言商 台灣大想殺價85億元 17:092023/02/24 財經 2023年中美兩個可能引爆點都與台灣有關 04:102023/02/24 話題觀察 春天來了！ 大雪山「櫻、梅爭豔」 228快來賞花 16:492023/02/24 寶島 中捷綠線延伸大坑、彰化 再次提報中央爭取核定 17:302023/02/24 區域情報-台中 北市今年7長者違規穿越馬路身亡 蔣萬安指示加強宣導 14:332023/02/24 生活 布林肯稱台海非中國大陸內政 外交部肯定 19:482023/02/24 政治 謝玲玲巧遇認識半世紀的她 昔台灣四大美女胡慧中64歲模樣曝光 17:172023/02/24 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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