台灣一直流傳一個都市傳說，那就是後備軍人使用「召集資訊查詢」系統，就會被國防部教召，因此又被開玩笑說是「報名系統」。Youtube頻道《Dcard.Video》22日就對該魔咒進行實測，過程中參與者都非常緊張，不過最後結果卻出人意料。

一名網友在3月初的時候，對「召集資訊查詢」產生好奇，並不信邪的直接點進去，結果真的中大獎，將要在10月底到高雄進行教育召集。他還透露，自己去年暑期才剛當完兵，言下之意，應該是沒想到這麼快就要被教召了。

《Dcard.Video》為了驗證這個都市傳說，找了三名退伍軍人，進行國軍知識抽考，最輸的人就要查詢自己本年度有沒有教育召集。不過該名輸家在戰戰兢兢的輸入個人資料後，卻發現一件更驚人的事情，系統提示先是跳出，「教召改制成14天」，讓他嚇得冷汗直流。好在最後顯示，該男子「年度內無平時需要召集訓練及戰時動員召集報到相關資訊」，也算是打破了這個都市傳說。

另對於原PO不解自己為什麼退伍沒多久就被教召，有人給出答案，「教育召集本來就是後退伍的先用，後退先選制」；另還有其他網友留言稱「這系統真的很可怕，別不信邪」、「有一個魔咒就是你點了教召，他就真的召你」、「從來不認為那是什麼報名系統，接到電話前誰會沒事去點那個網頁，都嘛是資料還沒建檔但沒接到電話」、「看到你我也不信邪，結果中了」、「傻了才會去登入」。