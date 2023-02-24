主演改編自迪士尼動畫真人版電影《小美人魚》(The Little Mermaid)的黑人女歌手荷莉貝利(Halle Bailey)，日前幫雜誌《THE FACE》拍攝時尚照片，穿人魚裝的她，躺在礁石上擺拍，卻幾乎獲得不友善的評價，甚至有人稱「看起來像懷孕」，對此，荷莉貝利在專訪中，也對近來電影的選角爭議發表意見，替黑人族群發聲。

荷莉貝利日前到真實的海邊拍照，事後在IG上傳成果，可見帶著誇張頭飾的她，水藍色洋裝鏤空設計，露出南半球和小肚皮，表情相當有自信，另外一組照片，荷莉貝利則以貝殼當作胸罩，下半身直接套上紅色美人魚尾，躺在一片沙灘上，造型令人十分驚艷。然而大家的注意力都在她的肚子，「看起來像個孕婦，大家快來看看」、「資遣造型師吧！」、「我對造型總監的眼光有疑問」、「我真的很不爽這件衣服，有1千種方式能表現出美人魚，何必選這種」。

其實，不久前，荷莉貝利也遭到網友質疑不適合主演《小美人魚》，因為與主角「愛麗兒」在迪士尼動畫中的形象不符，而在《THE FACE》專訪中，可知荷莉貝利不在意外界評價，她表示早預料到會遇到抨擊，但她以能飾演「愛麗兒」自豪，「黑人是一個廣大的族群，對我們來說，看見自我價值很重要」。

《小美人魚》一片原訂在2019年上映，卻因製作時程和疫情等因素，延到今(2023)年5月25日才要在美國上映，據悉，「愛麗兒」荷莉貝荷將和身為人類的「艾瑞克王子」喬納霍爾金，來一場刻骨銘心的戀愛故事，日前釋出預告片的最後一幕中，還可見臉紅心跳的親吻場面，必定能喚起許多人的兒時回憶。