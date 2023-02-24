香港今天傳出駭人分屍案！港警下午在新界大浦龍尾村尋獲一具不完整的女屍，據悉就是香江時尚圈名媛、現年28歲的蔡天鳳（Abby Choi）。蔡天鳳3天前失蹤，據悉死者前夫的雙親與胞兄共3人已由警方拘捕，蔡的遺體殘缺不全，有報導稱部分肢骸遭到烹煮、頭顱存放冰箱，殺機恐涉及金錢糾紛。

綜合香港媒體報導，蔡天鳳本月21日赴新界大埔一所學校接她與前夫生的女兒，豈料就此下落不明，最後一次露面時間大約在當天下午2時15分，家人趕緊報案，警方隔天公布蔡女外貌特徵供民眾協尋。

不過，西九龍重案組接手此案追查研判蔡女恐已遇害，轉朝謀殺方向調查。今天下午，警方在大埔龍尾村發現蔡女殘缺不全的屍首。據悉她的遺骸身首異處，頭顱在冰箱尋獲，部分肢體已遭烹煮，犯案手法十分殘忍。

蔡天鳳的IG滿是時髦美照，她經常參與時裝活動，本月15日才曬出她登上時裝雜誌封面的照片，IG粉絲超過8萬人。她的第一次婚姻有兩名子女，2016年再嫁給香港知名「譚仔米線」小開。據悉她再婚後仍照應前夫一家，但對方需索無度，可能因此種下殺機。

蔡女前夫住處的鄰居稱，22日深夜聽見年輕女子與男子大吵許久，但沒聽清楚爭吵內容。蔡女21日離開住所準備去接女兒的最後身影，身穿白衣白褲白鞋，外套也是白色。