聯發科24日董事會通過現金股利配發政策，預計將配發現金股利76元，當中已經包含特別現金股利16元，每股配發金額可望創下新高。若扣除掉特別現金股利，去年盈餘大約配發每股60元現金股利，以去年每股稅後純益74.59元計算，盈餘配發股利比例大約落在80％左右。
以聯發科24日收盤股價723元計算，現金殖利率大約落在10.51％，表現明顯優於已經公告股利政策的半導體同業。聯發科預計將於今年5月31日舉行年度股東常會，本次除了盈餘分派案之外，另外還將增選一席獨立董事案。
聯發科（2454）現金股利政策出爐，預計將配發現金股利76元，當中已經包含特別現金股利16元，現金殖利率高達10.51％，且本次將配發的現金股利已經超越去年的73元，可望寫下聯發科配發現金股利新高水準。
聯發科24日董事會通過現金股利配發政策，預計將配發現金股利76元，當中已經包含特別現金股利16元，每股配發金額可望創下新高。若扣除掉特別現金股利，去年盈餘大約配發每股60元現金股利，以去年每股稅後純益74.59元計算，盈餘配發股利比例大約落在80％左右。
以聯發科24日收盤股價723元計算，現金殖利率大約落在10.51％，表現明顯優於已經公告股利政策的半導體同業。聯發科預計將於今年5月31日舉行年度股東常會，本次除了盈餘分派案之外，另外還將增選一席獨立董事案。
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