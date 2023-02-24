南韓天團BTS去年六月宣布暫停團體活動後，成員各自專注於個人演藝發展，不少成員也陸續接下精品品牌大使的稱號，其中隊長RM（金南俊）在成員Jimin被官宣為Dior全球大使時，便有小道消息指出RM將與義大利精品品牌Bottega Veneta有密切合作，就在今（24）日RM便在仁川國際機場被拍到，穿著全身品牌服飾現身出境大廳，又再度引起「A.R.M.Y」（BTS官方歌迷名）們暴動，雖官方尚未回覆是否動身前往於即將舉行的2023秋冬大秀，但已有不少粉絲在社群平台串連，欲在秀場外一睹風采。

BTS RM現身仁川國際機場引大批粉絲接機換送。（Bottega Veneta提供）

24日下午仁川國際機場出境大廳，在RM尚未現身前便已聚集大批粉絲，除亞洲面孔外也吸引許多在韓歐美粉絲駐足，RM一現身便引起此起彼落的尖叫聲，相當寵粉的他面對粉絲的要求幾乎有求必應，宛若出席活動photo call般，滿足全方位的粉絲拍攝需求，比心、揮手一個都沒落掉。不少粉絲也紛紛挖出過往RM穿著Bottega Veneta服飾的照片、影片，興奮地討論在大秀現場將會以何種造型現身。

粉絲自發性地統整過往RM曾穿過的Bottega Veneta單品、造型，直呼期待他的觀秀造型。（摘自推特 @Helloah3）

另外，自前任創意總監微博關閉品牌所有社群平台帳號，至現任創意總監Matthieu Blazy上任一年多，均未再度開設官方社群平台帳號，使得由粉絲經營的IG帳號@newbottega吸引逾百萬追蹤，不過有細心的網友發現，Bottega Veneta悄悄地開設官方微博帳號「Bottega Veneta 葆碟家」，並放上本次大秀預告片，截至今日已累積超過254萬次播放數，也因此讓人不禁期待Bottega Veneta未來是否會再度重回臉書、IG、推特的懷抱。

Bottega Veneta 悄悄開設官方微博賬號了。（截自微博）