桃園設計庫今年進駐團隊陣容亮眼能量強大，首場精選作品展「啟航．薈萃－桃園設計庫進駐品牌聯展」已於桃園設計庫展出，「啟航．薈萃」寓意為進駐、匯聚在桃園設計庫的青年設計人才都是設計業界的下個明日之星，將以桃園設計庫為據點開啟他們創業夢想的航程。

桃市府青年局表示，這次聯展共有24組團隊參展，其中「LanfangLin illustration」為平面設計師林蘭芳個人品牌，擅長以抽象線條及色塊創作；「三本設計製造SAMPLE DESIGN STUDIO」是設計師陶範本個人品牌，專注於工業設計及產品開發，曾開發可折疊不銹鋼「溜搭折疊碗」，其方便及環保的特性也獲得台灣文博會文創精品獎的肯定。

設計師陶範本個人品牌「三本設計製造SAMPLE DESIGN STUDIO」，專注於工業設計及產品開發。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

「Cuber Lab 可比樂比有限公司」是設計師楊晴雯成立的個人工作室，擅長品牌視覺設計、UI／UX設計及APP設計，曾為健身房開發兼具美觀及便利性的健身APP。今年桃園設計庫進駐團隊類型多元，包含平面設計、商品設計及網頁設計等，期待各類型的設計需求都能在桃園設計庫一次滿足。

可比樂比有限公司是設計師楊晴雯成立的個人工作室，擅長品牌視覺設計、UI／UX設計及APP設計。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

青年局提到，桃園設計庫持續投入資源培育新銳設計師，除提供舒適進駐空間外，更定期安排專業顧問提供創業輔導，積極尋求商業媒合機會提供進駐者發揮空間。今日辦理的進駐團隊小聚有多位進駐團隊參與交流，期待透過小聚活動能串聯起跨域合作機會。

青年局長侯佳齡今也到現場與團隊交流，並表示桃園設計庫有許多優秀進駐團隊，今年會將重點將放在團隊培育，除有專業顧問輔導外，會將團隊的資訊媒合至公部門和產業界，讓團隊有更多商業合作機會，青年局也有許多基地提供其他類別的進駐團隊和資源，期待未來能有更多跨域交流，讓桃園青年設計力被各界看見。

青年局表示，歡迎民眾即日起至3月8日到桃園設計庫觀展，有設計需求的民眾，也歡迎至桃園設計庫官網填寫相關資料，將有專人服務。