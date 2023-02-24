金馬影后李心潔與藝人姊妹淘楊采妮、梁詠琪等人成立的「小黃花基金」，推出系列紀錄片《孩子，你好嗎？》探討孩子的教育，今（24）日她來台宣傳，透露20幾歲時事業如日中天，因為嫁給導演彭順，突然有了一個繼女，要當媽心裡很多怨氣，「要放棄事業全心當媽，講的很容易但心裡有很多問題，因為孩子很慢，但住香港什麼都急躁每天都要快，我剛帶我女兒時很兇。」

以前的李心潔執著、自我中心強、要求高，希望孩子變成「想像的樣子」，後來女兒對她說：「媽媽妳一點也不快樂」，她才決定尋找讓心靈平靜的方法，後來定時會禪修、冥想。禪修讓她學會用孩子的眼光看事情，跟孩子一起變慢。

李心潔用當媽的經驗，探討孩子的教育。（甲上娛樂提供）

她笑說在帶雙胞胎兒子已經是「放羊模式」，一回雙胞胎兒把奶粉撒滿房間，她看到雖然崩潰，但立刻轉念，「小孩不認為這是錯事，一切都是玩。」然後好聲好氣地說：「下次不可以再這樣了，清理乾淨就好。」女兒也感受到她的轉變，「我每次要去禪修她都好高興。」現在她只希望孩子能夠開心地過每一天。

對現階段的李心潔來說，父母親過得快不快樂是最重要的事情，她的爸媽很早就結婚，一連生下4個小孩，忙到沒機會找到一起生活的方式，她兒時父母關係上已不是很和諧，這也影響她對愛的探索，「不是因為愛彼此才結婚生小孩嗎？但為什麼會造成彼此的痛苦和傷害？我想找到這個答案送給他們。」李心潔後來拉著父母一起禪修，在疫情前她們仍會固定和她一起來台灣修行。

至於老公彭順，李心潔笑稱他靜不下來，有事過夫妻一起禪修，但彭順坐不住，只好她在裡面禪修，老公在外頭當義工，「或者我去禪修他會帶小孩，用這方式支持我。」