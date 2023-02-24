韓國男子選秀節目《BOYS PLANET》播出後討論度居高不下。最新一集中，延續上一集的「K、G組的小組對決」，由剩下的9組進行表演，分別詮釋不同曲風的男團歌曲。此外，擔任Star Master的黃旼炫在介紹Wanna One代表曲〈Burn It Up〉時，許多觀眾在台下紛紛起哄，也讓他忍不住害羞的在台上即興跳了一段，重現舞蹈，掀起回憶殺，表演也隨即在韓網引發熱議，網友紛紛誇讚：「我要投票給黃旼炫！」在練習生們表演舞台時，黃旼炫也在台下跟著唱，超萌模樣超圈粉。

〈Back Door〉K組。（摘自官方IG）

本集最受矚目的表演就屬由金地雄組表演Stray Kids的〈Back Door〉，身為忙內的韓維辰從主題曲評級降級導致自信心不足，多次被舞蹈導師白久英點名批評，此次更被嚴厲指出，「你的舞蹈顯得很尬，如果要選一個對表演有妨礙的選手，那就是你。」不過經過隊內哥哥們的幫助，加上不斷的認真練習，最終重拾信心。舞台上，韓維辰性感摸大腿的動作更被歌唱導師林韓星誇讚：「真的是不得了！」金地雄掀衣服露出結實腹肌以及踢腿的動作，也引起全場歡呼，更獲得了全場最高分的259票，表演完成度超高，獲得了最高票的好成績，還可以去參加音樂節目M Countdown錄製。

〈Love Me Right〉K組。（摘自官方IG）

另一個亮點則是PENTAGON成員李會澤（HUI）與成韓彬、金奎彬等人氣選手組成超強隊伍，表演EXO的〈Love Me Right〉，HUI更坦言自己組隊時，認為成韓彬最適合這首歌的風格，便立刻選了他。在老師的建議和隊友討論的結果下，Killing Part的部分也從李藝譚換成了清新風格的成韓彬。不過彩排時，HUI卻因為嗓音狀況不好，讓老師們都很擔心，更建議他降key唱歌，金奎彬則因舞蹈動作跟不上受挫，在成韓彬的安慰下逐漸找回信心，成韓彬也因為很常開導大家變成公認的「德雷莎修女」。所幸最終表演時，整組舞台獲得超高評價，導師看完直呼「還想透過YouTube重看一次！」HUI展現了完美的vocal能力，轉麥克風加上穩健的台風成功帶動全場氣氛，成韓彬Ending動作「漢堡愛心」更擄獲全場觀眾的芳心！整組也成功以壓倒性的票數贏實力同樣強勁G組。

〈Back Door〉G組。（摘自官方IG）

此外，上集中〈Back Door〉的G組在分配Part時，KRYSTIAN（王南鈞）和其他練習生使用中文對話，導致聽不懂中文的隊長Na Kamden感到相當鬱悶，整組呈現溝通障礙的狀況，掀起熱議。最新一集中小組又因是否要更換Killing Part人選產生爭執，氣氛降到冰點，Na Kamden更無奈是跑去請教HUI如何帶領團隊，大家也在重新溝通下，找到最終平衡。下集預告中，練習生將組建團康活動，不僅有起床任務，還有舞王爭霸battle賽，以及將揭曉第一階段順位排名，只有前52名的練習生可以繼續追夢，其餘練習生則將被淘汰。

《BOYS PLANET》每週五在愛奇藝國際站、friDay影音中午更新。