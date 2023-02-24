以後應該要當下驗貨！有名女子買了某知名連鎖披薩店的披薩與玉米濃湯，沒想到回來一打開後，發現其中有5片披薩被烤焦，而且，披薩上放的餡料僅有中間一圈，甚至，她喝了一口玉米濃湯後，竟然是臭酸的，讓她憤怒地打電話去店裡客訴，竟然都無人接聽，讓她非常生氣；對此網友則表示「只能說各門市品質不一」、「這員工很有問題」。

一名女子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳4張照片，她買了某知名披薩連鎖店的披薩與玉米濃湯，豈料，一回家打開看後，其中有5片披薩被烤到焦黑，披薩上的餡料僅只有中間一圈，不僅如此，她喝了一口玉米濃湯後，竟然是臭酸的，氣得打電話過去要客訴，沒想到，對方都無人接聽，讓她非常氣憤。

女子買了知名披薩連鎖店的披薩，回家一打開後發現有5片被烤焦，買的玉米濃湯也臭酸掉。（翻攝自臉書爆料公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「拍照跟客服申訴，處理速度蠻快的」、「我昨天也吃一個大披薩超鹹的，鹹到我以為是黃金鹹菜總匯」、「只能說各門市品質不一」、「以後應該要當下驗貨」、「這直接拿去退了」、「好扯，玉米濃湯是昨天的吧」、「現在的比薩跟以前比真的差太多了」、「這員工很有問題」、「焦的那塊特別小塊、感覺是拿別張的一塊來湊數」。