尋求在自家主場延續連勝氣勢的台北富邦勇士，24日遭遇最近也拿2連勝的台新夢想家，靠著「野獸」林志傑最後1分14秒關鍵超前三分球，最後以91比87驚險擊敗夢想家，拿下8連勝，林志傑全場投進5顆三分球，攻下全場最高21分。

勇士開賽就靠林志傑、強森兩人強大外線火力，很快取得21比8領先優勢，不過夢想家也在吉爾貝克、盧冠良兩人帶領努力追分，首節打完，勇士28比18領先，林志傑與強森單節各拿10分，兩人合計得分比夢想家全隊還多2分。

夢想家次節靠吉爾貝克領軍，打出14比3開局，反以32比31超前，幸好勇士又是林志傑、強森攜手投進3顆三分球，帶出18比4小高潮搶回領先，上半場結束，勇士56比42領先，光在上半場，林志傑投進4顆三分球、包辦16分。

勇士雖在第3節擴大領先到16分，卻被夢想家打出10比0追上，甚至追成67比67平手，幸好強森連兩次灌籃成功，幫助勇士打完前3節，續以73比71領先，夢想家追上主因在於錢肯尼、林俊吉與卡拉曼在這節都有三分球進帳。

簡浩末節接連放進兩記三分冷箭，也讓夢想家一度超前5分，不過勇士展開反撲，林志傑最後1分14秒投進三分外線，勇士重新以89比87領先，張宗憲最後12秒又補上快攻上籃，也讓夢想家徹底傻眼，就連故意犯規都來不及。