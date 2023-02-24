Amb. Toledo today:



“There is no ambiguity in the UN Charter. There cannot be “so called” legitimate security concerns to justify this war of aggression and such violation of the territorial integrity and political independence of Ukraine.”



Full address in the page below: pic.twitter.com/fVKYekut1m — EU Delegation to China (@EUdelChina) February 24, 2023

在俄羅斯侵略烏克蘭一周年之際，歐盟駐中國代表團與烏克蘭駐中國臨時代辦張娜及其他國家駐華代表一起在北京舉行舉行集會，宣示要讓俄羅斯的侵略失敗，讓國際法勝利。

據《法國國際廣播》報導，歐盟駐中國使團在推特上寫道：面對公然違反《聯合國憲章》的行為，一年前和昨天，141個國家在聯合國大會通過了決議，譴責了俄羅斯對烏克蘭的侵略，並重申他們對《聯合國憲章》的支持。

歐盟駐中國使團說，他們今天懷着同樣的決心聚集在北京，以確保侵略失敗和國際法的勝利。

歐盟外交高級代表博雷利在聯合國大會投票後面向歐盟各國外長說，今天聯合國大會已經說得非常清楚，它呼籲要在烏克蘭實現公正持久和全面的和平。

博雷利表示，這次聯大的投票結果表明，國際社會與烏克蘭站在一起：141個國家投票支持烏克蘭。歐洲聯盟及其成員國，都發揮了自己的作用，為其決議文本提供了便利，並與世界所有地區的國家合作推動這一決議。

這位歐盟外長說，感謝所有投贊成票的國家，因為這些國家表明它們支持《聯合國憲章》，而歸根結柢，投票就關係著是否與《聯合國憲章》站在一起。

博雷利說，這是國際社會的壓倒性多數，它證實了烏克蘭作為俄羅斯侵略的受害者所享有的非常高的國際支持度。

歐盟外長透露說，在整個一周內，俄羅斯一直試圖用各種伎倆來分散和擾亂聯合國的工作。但它再一次失敗了。

他還強調，我們也在聯合國大會投票中清楚地看到了這一點，只有一小撮投票支持在俄羅斯的侵略。此舉在全世界眼中顯示，俄羅斯必須停止攻擊烏克蘭，現在就停止侵略，並為公正的可持續和全面的和平打開大門。