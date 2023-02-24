出道超過20年的實力派演員海清，過去以《蝸居》和《媳婦的美好時代》塑造好媳婦形象，有著「國民媳婦」美稱。她主演的《心居》將在台播出，故事圍繞買房壓力、姑嫂鬥法、家庭情感等。海清飾演媳婦「馮曉琴」，老公顧磊是扶不起的阿斗，一次意外早逝，她上有老下有小，家裡的重擔都壓在她身上，還要面對大姑刁難，網友忍不住封她為「最慘媳婦」。

海清談及過去一年，一邊跟身體的疾病搏鬥，還要一邊準備新作品的拍攝，原本有「肩膀韌帶撕裂」，病情加重變成「雙側韌帶撕裂」，嚴重程度讓她徹夜難眠；然而卻被扭曲成她得了「怪病」、「不治之症」，甚至傳出她考慮要退出演藝圈。

對於這些傳言，24日海清的工作室也出面澄清，表明「無藥可醫」、「自曝退出娛樂圈」等內容皆為不實資訊，更侵犯海清的名譽權，要求這些假資訊能刪除並停止侵權行為。海清強調自己是勇敢面對工作壓力及身體的疼痛，「我覺得好像沒有其他更好的辦法的話，就好好地體驗這段痛苦」，展現她樂觀的個性，打破不實謠言。

張頌文（右）和海清在劇中很有火花。（中天娛樂台提供）

同劇演員張頌文提到海清在劇組是開心果，跟她合作相當愉快，自己劇中飾演個性開朗的「展翔」，有很大一部分是從海清身上借鑒。海清也時常自己加戲，讓劇組笑聲不斷，更獲封「戲精」稱號。《心居》自3月1日起每週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。