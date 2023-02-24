47歲金馬影后周迅2020年底和美籍華裔演員高聖遠離婚，結束6年夫妻情，自此，她的感情生活一直備受關注，卻一直沒傳出好消息，近日香港娛樂記者「朱皮」爆料，周迅終於有對象了，男方還是她的多年朋友陳坤，儘管陸網多不信任此消息，仍掀起熱議。

香港知名娛樂記者「朱皮」透露，周迅和陳坤近來常去西藏年龍寺參拜，其寺內大師將主持婚禮，讓陸網瘋傳起一張截圖寫著：「這兩位已經登記結婚了。除了祝福，還是祝福了！兩人配一臉啊！只是可惜了兩個人這麼好的基因，不知道這個年紀還能不能生一個小孩出來。要狠狠的幸福哦！」

陸網對周迅和陳坤秘婚的新聞很感興趣。(圖/微博)

對此，網友們紛紛質疑真實性：「這個朱皮以前爆了很多藝人的料，沒一個靠譜的」、「不會這麼魔幻吧？真的話太誇張了」、「十多年前就他倆傳過結婚，現在怎麼又傳，他倆關係好不是情侶啊」，但部分網友見到消息仍很高興：「這麼多年的感情總算鋪墊完成」、「兩人還是挺般配的，希望是真的！」、「他們倆有很多CP粉的。」

陳坤曾在2018年周迅生日時，附上兩人的親密合照。(圖/微博)

其實，周迅和陳坤已相識23年，又合作過《像霧像雨又像風》、《龍門飛甲》、《畫皮》等影視作品，培養出深厚的友情，據悉，幾乎每年周迅生日時，陳坤都會在12點發出祝福，其中，2018年更是附上多張兩人合照，以「小迅」來稱呼對方，讓網友們常把他們湊成一對，而對結婚傳言，兩人目前皆未回應。