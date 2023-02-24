國人飼養寵物數量逐年增加，但你知道純種台灣犬數量卻逐年減少嗎？謝新傳投入培育純種台灣犬逾30年，1991年還曾獲台南市政府表揚保育國寶級原始犬有功的「保育楷模」，鑒於台灣犬數量逐年減少，讓他不勝唏噓，「台灣犬是活的歷史文物，希望政府能重視！」

「大家都說愛台灣，但代表台灣的土狗卻愈愈來愈少！」謝新傳說，許多台灣人把愛台灣掛嘴邊，台灣犬的故事，好比一部台灣史，台灣犬在國際也被稱為「福爾摩沙犬」，希望政府能重視，「很多人為流浪狗發聲，台灣犬是活的歷史文物，更應該受到重視！」

謝新傳1991年曾獲表揚保育國寶級原始犬有功的「保育楷模」殊榮。（曹婷婷攝）

67歲謝新傳昔任職台南高分院檢察署法警，年輕時熱衷打獵，時常與原住民朋友上山打獵，因而接觸台灣犬，發現牠們相當聰明且身手矯健，但坊間卻相當少見，進一步得知純正台灣犬數量稀少，且坊間土狗多已混種，讓他致力於培育台灣犬，希望能保留台灣犬純正血統。

謝新傳幾乎把所有心力與積蓄都投入培育台灣犬，最值得驕傲的是，1989年養了一隻名為「黑隆」的台灣犬，為原住民友人贈與，曾獲純種台灣犬比賽總冠軍，還獲得中興大學附設動物醫院無償提供終生冷凍精液儲存。他提到，黑隆活了13年，9歲做冷凍精液時，學者還驚呼其精蟲品質，居然更勝德國的2歲狼犬。

謝新傳說，黑隆為百分之百純種台灣犬，迄已繁衍10幾代，然而一路走來，卻也見證台灣犬數量不增反減，從1990年間全台約200隻台灣犬，30多年過去，目前推估全台純種台灣犬應該不到150隻，讓他不勝唏噓。

謝新傳表示，雖不乏養土狗的人，但有人為了比賽而混種，改變犬隻體型，或是為了追求好看而混種等，都使得純種台灣犬愈來愈稀少。他從年輕關心台灣犬議題到老，他憂心台灣犬有一天恐將消失，希望能多一點人關心台灣犬，為牠們發聲。